Моуриньо поема "Бенфика" още днес, твърдят в Порту...

Берлин след преговори между Техеран и европейските сили: Топката е в полето на Иран

Германия СНИМКА: Pixabay

Германското правителство заяви, че "топката е в полето на Иран" след проведените в Лондон, Париж и Берлин разговори с Иран относно ядрената програма на страната, предаде Франс прес.

Телефонният разговор между министрите на външните работи на Германия, Великобритания френски и иранския им колега беше следствие на решението, взето миналия месец от европейските сили, да определят срок от 30 дни за възстановяване на санкциите срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение по ядрената програма на страната, пише БТА. 

Говорител на германското министерство на външните работи заяви, че предложението на големите сили от групата E3 (Франция, Германия, Великобритания) "да обсъди временно удължаване на механизма, наречен "снапбек", ако Иран изпълни определени условия, остава на масата". Но "на този етап мерките, предприети от Иран, не са достатъчни".

Техеран от своя страна определи като "безсмислени" последните критики на американския държавен секретар Марко Рубио по отношение на ракетната програма на Ислямската република, която според него представлява "неприемлив риск".

"Думите му са безсмислици", заяви пред медиите говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи. Според него САЩ "не бива да коментират отбранителните способности на страна, решила да запази независимостта си на всяка цена".

