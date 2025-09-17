Дания ще купи прецизни оръжия с голям обсег

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да се противопостави на заплахите, които Русия създава пред Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Няма съмнение, че през следващите години Русия ще застраши Европа и Дания", каза Фредериксен пред журналисти, като добави, че не е налице непосредствена опасност от нападение срещу скандинавската страна.

Новите поръчки могат да включват ракети и дронове, способни да поразяват обекти на вражеска територия, заяви датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен. Той не посочи какви средства ще отдели Копенхаген, нито какви точно оръжия ще бъдат закупени.

Миналата седмица Дания съобщи, че ще закупи произведени в Европа системи за въздушна отбрана на стойност 58 млрд. датски крони (9,2 млн. долара). Това е най-голямата военна поръчка, която страната някога е правила.

Войната в Украйна "показва колко е важно да имаме капацитета да нанасяме ответни удари или да предприемаме атаки в дълбочина (на вражеска територия), както и да разполагаме с интегрирана многослойна противовъздушна отбрана заедно с наземна противовъздушна отбрана", добави Поулсен.