ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Моуриньо поема "Бенфика" още днес, твърдят в Порту...

Времето София 21° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21315641 www.24chasa.bg

Дания ще купи прецизни оръжия с голям обсег

888
Мете Фредериксен СНИМКА: Х/@KarstenMarrup

Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ ще придобие прецизни оръжия с голям обсег, за да се противопостави на заплахите, които Русия създава пред Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Няма съмнение, че през следващите години Русия ще застраши Европа и Дания", каза Фредериксен пред журналисти, като добави, че не е налице непосредствена опасност от нападение срещу скандинавската страна.  

Новите поръчки могат да включват ракети и дронове, способни да поразяват обекти на вражеска територия, заяви датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен. Той не посочи какви средства ще отдели Копенхаген, нито какви точно оръжия ще бъдат закупени. 

Миналата седмица Дания съобщи, че ще закупи произведени в Европа системи за въздушна отбрана на стойност 58 млрд. датски крони (9,2 млн. долара). Това е най-голямата военна поръчка, която страната някога е правила. 

Войната в Украйна "показва колко е важно да имаме капацитета да нанасяме ответни удари или да предприемаме атаки в дълбочина (на вражеска територия), както и да разполагаме с интегрирана многослойна противовъздушна отбрана заедно с наземна противовъздушна отбрана", добави Поулсен.

Мете Фредериксен СНИМКА: Х/@KarstenMarrup

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание