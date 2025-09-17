ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Талибаните спряха интернета в някои провинции на Афганистан

Лидерът на талибаните Хайбатула Ахундзада КАДЪР: Туитър/@ilay_aksoy

Талибанското правителство ограничи днес за втори пореден ден достъпа до интернет в няколко провинции на Афганистан, за да се "противопостави на нравственото разложение", предаде Франс прес.

В северната провинция Балх оптичният интернет е напълно спрян "и мрежата е изключена“ по заповед на върховния лидер на талибаните Хайбатула Ахундзада, заяви говорителят на властите Атаула Заид.

"Тази мярка бе взет, за да предотвратим пороците. В страната ще бъдат въведени алтернативни варианти, за да бъдат удовлетворени нуждите" от комуникации, каза още Заид вчера в социалната мрежа "Екс".

В Балх достъпът до интернет вече е възможен само чрез телефонната мрежа, която изпитва проблеми, потвърди кореспондент на АФП, като уточни, че това засяга всички оператори, пише БТА. 

Същото важи и за провинциите Бадахшан и Тахар, които са също в Северен Афганистан, както и за Кандахар, Хелманд и Урузган в Южен Афганистан, съобщиха други кореспонденти на Франс прес.

