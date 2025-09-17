Служба на ООН: Правителствата на САЩ и Европа все повече подкопават Конвенцията за бежанците

Агенцията на ООН за бежанците предупреди, че все повече правителства, особено в САЩ и Европа, подкопават международната Конвенция за статута на бежанците - документ, който защитава правата на хора, търсещи убежище, предаде Асошиейтед прес.

Според ООН дори самото съществуване на този международен принцип е поставено под заплаха. Обезпокояващото изявление беше направено по повод 75-ата годишнина от Конвенцията на ООН за бежанците от 1951 г., която определя кой има право на статут на бежанец и какви са задълженията на приемащите държави. Впоследствие с Протокола от 1967 г. обхватът на Конвенцията беше разширен, за да включи и хора извън Европа.

Днес обаче много страни временно преустановяват разглеждането на молби за убежище от хора, които бягат от война, преследване по религиозни, етнически, политически причини, или заради сексуалната си ориентация.

"Не преувеличавам, когато казвам, че системата за предоставяне на убежище е под по-голяма заплаха от всякога", заяви Рувендрини Меникдивела, заместник върховен комисар по защитата в службата на ООН за бежанците.

По нейни думи администрацията на Доналд Тръмп в САЩ и някои европейски правителства са въвели сериозни ограничения върху правото на убежище. Част от тях сключват споразумения с трети държави (най-вече в Африка) с цел да депортират мигранти или изцяло да прехвърлят отговорността по разглеждането на техните молби.

В други страни като Гърция, където в момента пристигат много судански бежанци на остров Крит, временно се спира процесът по предоставяне на убежище.

Междувременно световната хуманитарна система страда от сериозна финансова криза. Повече от 122 милиона души по света са принудително разселени, бягайки от войни и репресии, и все по-често се сблъскват с враждебно отношение.

Макар фокусът на медиите да е върху пристигащите в богатите държави, Меникдивела подчерта, че около 75% от над 43 милиона бежанци по света живеят в страни с ниски или средни доходи. Пример за това е източноафриканската държава Чад, която в момента приютява около 1,5 милиона бежанци, основно от съседен Судан, където бушува гражданска война, пише БТА.

След неотдавнашно посещение в бежански лагер в Чад, Меникдивела предупреди, че програмите на агенцията на ООН за бежанците там не получават достатъчно финансиране и не могат да посрещнат дори най-належащите нужди на пристигащите хора.