На 1 ноември студенти в Сърбия организират възпоменателно събитие за трагедията в Нови Сад

Протестиращите студенти в Сърбия обявиха, че нямат намерение да свалят властта на 1 ноември, а тогава ще организират най-голямото възпоменателно събитие по повод трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където при рухване на козирката на жп гарата миналата година загинаха 16 души, предаде телевизия Нова.

Руската Служба за външно разузнаване (СВР) обяви, че Европейският съюз стои зад „безредиците в Сърбия“, в които участват млади хора, и че годишнината от падането на козирката на гарата ще бъде използвана за провеждането на „Сръбския Майдан“.

„Остава още месец и половина до 1 ноември, а руснаците вече ни алармират, за да ни кажат подробностите за протеста, за който все още ние самите не знаем детайли. Не знам откъде им хрумна идеята, че някой ще предизвика безредици в този ден, но е ясно, че са обявили това съвместно с нашите власти, които не са чужди на насилието, което са показвали много пъти досега. Веднага щом в Европейския парламент се заговори за студентските протести, руснаците се уплашиха, че ще загубят контрол над Сърбия. Всички искат да ни наблюдават и да работят в свой интерес“, казват протестиращи студенти пред Нова.

Твърденията на Русия, че Европейският съюз подбужда протестите в Сърбия са неточни, заяви днес говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие.

Междувременно студентът Богдан Йовичич, който започна гладна стачка в следствения арест, е преместен в болница, съобщиха студентите от Факултета по технически науки в Инстаграм.

Йовичич беше задържан след протест на 14 август в Нови Сад и след разрушаването на помещенията на управляващата Сръбска прогресивна партия в града. Както майка му съобщи вчера, той не е приемал храна от шест дни, предаде в. "Данас".

Йовичи започна гладната си стачка след като разбра, че арестът му е удължен с още един месец.