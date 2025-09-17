Регистрираха прекъсвания на интернет връзката в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В ивицата Газа днес бяха регистрирани прекъсвания на достъпа до интернет, като Палестинската телекомуникационна компания ("Палтел") обвини израелските атаки, които са засегнали обекти от критичната инфраструктура, предаде ДПА.

Части от град Газа са без достъп до интернет, съобщиха местни жители, а представители на базираната на Западния бряг телекомуникационна компания "Палтел" обявиха прекъсвания на фиксираните телефонни линии и интернет услугите в крайбрежната територия.

Глобалната организация "НетБлокс" (NetBlocks), която наблюдава киберсигуността и ограниченията на интернет връзката, заяви в платформата "Екс", че има "силно смущение" в северната част на палестинската територия. "Инцидентът, приписван на атака срещу един от основните оптични кабели, се случва на фона на нова израелска сухопътна операция в района", уточниха от организацията.

Говорителка на израелската армия заяви, че военните разследват информацията за прекъснатия достъп до интернет, пише БТА.

Вчера Израел засили ударите си по град Газа и започна дългоочакваната си сухопътна операция в най-многолюдния град в палестинския анклав.