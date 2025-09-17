ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова се срещна с кметовете на Троян и Петрич з...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21316347 www.24chasa.bg

САЩ направиха първата си вноска в съвместния фонд за възстановяване с Украйна

1048
Икономическото споразумение за разработване на природните богатства на Украйна бе подписано на 1 април тази година СНИМКА: Pixabay

Украйна и Американската международна корпорация за финансиране на развитието обявиха, че САЩ са направили първата вноска от 75 млн. долара в съвместен инвестиционен фонд, който е учреден в рамките на сделката между Вашингтон и Киев за украинските природни богатства, предаде Укринформ. 

Икономическото споразумение за разработване на природните богатства на Украйна бе подписано на 1 април тази година. Договорът предвижда създаването на Инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, който ще привлича глобални инвестиции, припомня агенция УНИАН. Дяловото участие на Украйна и САЩ във Фонда е 50 на 50 процента. Освен това във фонда ще постъпват 50 процента от печалбите и дивидентите, които се полагат на украинската държава от новите разрешителни за добив на полезни изкопаеми в Украйна. Пълният контрол върху недрата на Украйна остава за Киев, пише БТА. 

"Инвестиционният фонд за възстановяване започва оперативната си работа - първата вноска вече е направена", написа днес в "Телеграм" украинската министър-председателка Юлия Свириденко. "Американската международна корпорация за финансиране на развитието пое инвестиционен ангажимент... в размер на 75 млн. долара, а Украйна ще удвои тази вноска", добави Свириденко. "По този начин формираме стартовите позиции на Инвестиционния фонд за възстановяване с общ размер от 150 млн. долара. Това е още една важна стъпка в процеса на стартиране на пълноценното функциониране на фонда и от днес можем да обявим, че оперативната работа е започнала", обобщи украинската министър-председателка.

 

Икономическото споразумение за разработване на природните богатства на Украйна бе подписано на 1 април тази година СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание