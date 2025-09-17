Състоянието на Болсонаро се подобрява

Здравословното състояние на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро частично се е подобрило, след като му е била оказана медицинска помощ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Болсонаро бе откаран в болница, след като му прилошало и проявил симптоми като повръщане, замаяност, ниско кръвно налягане и пресинкоп (състояние, предшестващо внезапна и временна загуба на съзнание), се казва в изявление на лечебното заведение. Болницата уточнява, че необходимостта от продължаване на болничния престой ще бъде определена впоследствие.

Седемдесетгодишният бивш държавен глава има сериозни проблеми с червата, откакто бе намушкан в стомаха по време на предизборен митинг през 2018 година. Той претърпя поне шест операции, последната от които беше през април тази година и продължи 12 часа.

Болсонаро от миналия месец е под домашен арест заради предполагаемо оказване на натиск върху съдебната система. В четвъртък той бе осъден на 27 години и 3 месеца затвор по обвинения, че е планирал преврат, след като бе победен на президентските избори през 2022 година от кандидата на левицата Луиз Инасио Лула да Силва.