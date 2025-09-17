ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обама: САЩ са изправени пред невиждана криза след ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21316838 www.24chasa.bg

Киев: САЩ одобриха първия пакет помощи за Украйна, предоставяни по нов механизъм

1056
СНИМКА: Pixabay

САЩ одобриха първите пакети военна помощ за Украйна по нов механизъм, финансиран от други съюзници, потвърди говорителят на външното министерство в Киев Георгий Тихи, цитиран от Укринформ и Ройтерс. 

Киев очаква от САЩ официална информация за първите пакети, разпределени по инициативата, добави Тихи на брифинг. Той подчерта, че това потвърждава, че механизмът работи и е изключително важен.

Говорителят отказа да разкрие подробности.

"Нуждите на Украйна по време на войната са големи и ще останат големи. Ето защо очакваме нашите партньорски държави да продължат да попълват инициативата с допълнителни вноски. Това е изключително важно", подчерта дипломатът.

Заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби е одобрил две доставки на стойност 500 милиона долара по новия механизъм, наречен "Приоритетен списък с нуждите на Украйна" (PURL), съобщиха източници.  

Първите партиди американско военно оборудване за Украйна, закупени по ново финансово споразумение със съюзниците, вече са в процес на доставка, заяви висшият представител на НАТО в Украйна Патрик Търнър. Става дума за четири пакета, уточни той, цитиран от БТА. 

Вечер Ройтерс съобщи, като се позовава на свои източници, че първите пратки с оръжейна помощ от САЩ са били одобрени. 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)