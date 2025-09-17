ООН е загрижена за доставките на храна до северната част на Газа

ООН изрази сериозно безпокойство заради доставките на храни и други продукти от първа необходимост в северната част на Газа, където стотици хиляди хора вече страдат от глад, предаде Ройтерс. Израел затвори единствения граничен пункт там миналата седмица.

Израел започна вчера дългоочакваната си сухопътна атака срещу град Газа в северната част на палестинския анклав и опитва да изсели цивилните от града, като отвори допълнителен маршрут на юг. Стотици хиляди хора са намерили убежище в града и много от тях не желаят да следват заповедите на Израел да се преместят поради опасностите по пътя, тежките условия, липсата на храна в южната част и страха от трайно разселване.

"Има сериозни опасения, че запасите от гориво и храна ще се изчерпят в рамките на няколко дни, тъй като в момента няма директни точки за влизане на хуманитарна помощ в северната част на Газа, а доставките от юг на север стават все по-трудни поради нарастващото задръстване по пътищата и несигурността", се казва в изявление на хуманитарната служба на ООН, цитирана от БТА.

Преминаването през "Зиким" е спряно от 12 септември и оттогава нито една хуманитарна организация не е успяла да внесе помощи, се посочва в изявлението.

Засега няма коментар от израелската армия. Късно снощи тя заяви, че хуманитарната помощ ще бъде допусната в северната част на Газа, без да даде подробности.

Израел контролира целия достъп до Газа и твърди, че позволява достатъчно хранителни помощи да влизат в анклава, където от близо две години води война с палестинските екстремисти от "Хамас". Израелските сили обвиняват "Хамас" в кражба на помощи, което ислямистката организация отрича.

Миналия месец организация за глобално наблюдение на глада съобщи, че град Газа и околните райони официално страдат от глад и че е вероятно той да се разпространи.

Израелски военни и танкове навлязоха навътре в град Газа на втория ден от наземната офанзива, която беше осъдена от голяма част от международната общност, докато палестинците масово напускаха опустошената област. Израелската армия заяви, че въздушните сили и артилерийските части са нанесли над 150 удара по града през последните няколко дни, преди наземните войски да навлязат в него.

Ударите са съборили високи кули в гъсто населени райони с палаткови лагери, където се крият хиляди палестинци. Израел твърди, че кулите се използват от "Хамас" за наблюдение на войските.

При нощните удари са загинали най-малко 16 души, включително жени и деца, съобщиха представители на болниците. Общо от началото на войната, започнала след нападението на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г., са загинали 65 062 палестинци, а други 165 697 са ранени. Израелската офанзива унищожи огромни части от Газа, разсели около 90% от населението и предизвика катастрофална хуманитарна криза.

Назначените от "Хамас" здравни власти на Газа не посочват колко от жертвите са цивилни и колко са бойци, но твърдят, че жените и децата съставляват около половината от загиналите, отбелязва АП.