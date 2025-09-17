7 са загиналите от западнонилска треска в Гърция от началото на 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Седем души са починали от западнондилска треска в Гърция от началото на годината, сочи доклад на гръцката Национална организация за обществено здраве (EODY), предаде ДПА.

Всички починали са били на възраст над 65 години. До днес са потвърдени 68 случая на инфекции на централната нервна система, причинени от вируса, съобщи организацията.

Реалният брой на заразяванията вероятно е значително по-висок, отбелязва агенцията.

Според доклада много заразени лица нямат симптоми или имат само леки такива като главоболие и мускулни болки. Тежките случаи с висока температура засягат предимно възрастни хора или лица с предшестващи заболявания.

Температурите в почти всички региони на Гърция все още са около 32 градуса по Целзий и са постоянно високи от месеци, отбелязва ДПА. Топлото време е идеално за определени видове комари, които предават вируса, поясниха лекари пред гръцко радио. Повечето скорошни инфекции са регистрирани в селските райони около Атина и в Централна Гърция, пише БТА.

Медицински експерти препоръчват използването на репеленти против насекоми и мрежи против комари над леглата, за да се намали рискът от инфекция.