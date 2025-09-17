Чарлз пусна Тръмп да върви пред него в Уиндзор, докато протестиращи скандират “Вън” (Обзор)

Лондонският кмет критикува големите почести, които се оказват на американския президент

Доналд Тръмп получи най-високи кралски почести при визитата си в Англия. Той стана не само първият президент, приет за втори път на държавно посещение в Обединеното кралство, но и крал Чарлз III го пусна да върви пред него при посрещане на парада на почетната гвардейска рота в замъка Уиндзор.

По принцип дворцовият протокол предвижда да се ходи крачка след монарха, затова и много кралски кореспонденти отбелязаха, че Негово Величество е подканил госта си да го изпревари. Някои припомниха, че Тръмп своеволно е направил същото и по време на първото си държавно посещение през 2019 г. Тогава той е тръгнал пред Елизабет II и се е наложило дворецът да заяви, че това не е нарушение на протокола, както и когато той е поставил ръка на гърба на кралицата след тоста му по време на приема.

Въпреки че Тръмп отново се постави в центъра на вниманието, докато правеше преглед на почетната гвардия, той и Чарлз изглеждаха във весело настроение, отбелязаха английски коментатори. Всичко около визитата било направено така, че американският президент

да се чувства специален

и да получи признанието, че е важна фигура на XXI век, за което отдавна копнее.

Целта е второто му държавно посещение да подчертае близките отношения между Обединеното кралство и САЩ и евентулно да доведе до милиарди американски инвестиции. Вече бе обявено, че в рамките на визитата ще бъде подписано споразумение за 31 млрд. паунда между британското правителство и няколко американски техгиганта за изграждане на центрове за електронни данни. Обещанието е инвестициите да превърнат Великобритания в суперсила в областта на изкуствения интелект, каквато вече Америка е.

Затова и Тръмп получи най-високи почести. Той и съпругата му Мелания бяха посрещнати от кралското семейство в замъка Уиндзор близо до Лондон с пищна церемония с карети. След това се оттеглиха на личен обяд, а по-късно имаха и официален прием с участието на изтъкнати личности от двете държави. Разменени бяха и официални подаръци, сред които знаме, развявано над Бъкингамския дворец в деня, в който американският президент започна втория си мандат в началото на тази година.

Тръмп се поклони и на гроба на кралица Елизабет II,

която бе негов домакин в Уиндзор през 2019 г.

Докато той бе в замъка обаче, отвън се събраха десетки протестиращи. Те скандираха “Вън” и “Трябва ясно да кажем, че няма място за такива хора тук”. Голяма демонстрация под наслов “Спрете Тръмп” имаше и в Лондон. Участващите в нея обявиха, че не са съгласни да се оказва такъв топъл прием на човек, който разпалва расизма и крайнодясната идеология в света. Четирима души бяха арестувани, защото прожектираха върху кулите на Уиндзор снимки на Тръмп с покойния милионер Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления. Подобни фотографии костваха поста на британския посланик във Вашингтон. Питър Манделсън бе уволнен преди дни от премиера Киър Стармър заради близките си отношения с Епстийн, което допълнително засили критиките към британското правителство за оказваните високи почести към Тръмп, който също е бил приятел със самоубилия се в ареста милиардер.

В статия за “Гардиън” лондонският кмет Садик Хан също критикува големите почести, които се оказват на Тръмп. По думите му, макар да разбира прагматичните причини за поддържане на добри връзки със САЩ, Великобритания не бива да се страхува да критикува лидер, който заедно със съюзниците си “може би е направил най-много, за да разпали пламъците на разделящата крайнодясна политика по света през последните години”.