Бивш военен е арестуван за врязването с автомобил в портала на сградата на ФБР

Бивш военен е арестуван, след като шофьор се блъсна с автомобила си в портала на сградата на ФБР в Питсбърг. Той извади американско знаме от задната седалка и го хвърли върху портала, преди да избяга.

Мъжът е бил задържан след 10:00 ч. местно време, съобщи говорителят на ФБР Брадфорд Арик. Няма други подробности по случая.

Колата се блъсна в портала около 2:40 ч. сутринта местно време, съобщи ФБР. Разследващи, включително екип за обезвреждане на бомби, са били извикани на мястото. Не са открити експлозиви, допълват от бюрото.

„Разглеждаме това като акт на терор срещу ФБР", каза пред репортери Кристофър Джордано, помощник-специален агент и ръководител на офиса на ФБР в Питсбърг.

„Това беше целенасочена атака срещу сградата. За щастие никой не е пострадал", допълни Джордано.

Той отбеляза, че няма информация за мотива и допълни, че ФБР е запознато с мъжа, който е бивш военен.

„Той дойде тук в полевия офис на ФБР преди няколко седмици, за да подаде оплакване, което не изглеждаше съвсем логично", каза Джордано, цитиран от БТА.

Помощник-специалният агент посочи, че колата изглежда е имала някакво съобщение на един от страничните прозорци, но не даде повече подробности.