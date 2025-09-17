ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ обявиха за терористични организации четири групировки, свързани с Иран

1204
Сенатът на САЩ Снимка Архив

САЩ обозначиха четири свързани с Иран военни групировки за чуждестранни терористични организации, предаде Ройтерс, като се позова на американския Държавен департамент.

Групировките са „Харакат ан Нуджаба", „Катаиб Саид аш Шухада", „Харакат Ансар Аллах ал Ауфия" и „Катаиб ал Имам Али", се казва в изявление на американското ведомство.

„Свързани с Иран военни групировки са извършвали атаки срещу американското посолство в Багдад и бази, в които са разположени американски и коалиционни сили, като обикновено са използвали фалшиви имена или бойци на други групировки, за да прикрият участието си", се казва още в изявлението, подписано от държавния секретар Марко Рубио.

САЩ смятат Иран за най-големия държавен спонсор на тероризъм в света, отбелязва Ройтерс и БТА.

