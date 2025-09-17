ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веселин Мавродиев: Възприемат ни като бърза помощ ...

Изписаха Болсонаро от болница, с ранен стадий на рак на кожата е

Жаир Болсонаро СНИМКА: Туитър

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе изписан днес от болницата, където бе приет вчера със симптоми като повръщане, замаяност и ниско кръвно налягане, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на неговите лекуващи лекари.

Здравословното състояние на Болсонаро се е подобрило, но ще му е необходимо последващо лечение, се казва в изявление на лекуващите лекари.

Бившият държавен глава бе приет в болница и в неделя, когато бяха отстранени лезии по кожата му.

Резултатите от изследванията му показват наличие на плоскоклетъчен карцином, което налага Болсонаро да преминава през рутинни прегледи, се казва още в изявлението.

„Изследванията показаха, че две от лезиите са били ранен етап на рак на кожата", заяви пред репортери лекарят на Болсонаро Клаудио Биролини.

„Това вече бе лекувано чрез отстраняване, но е необходимо постоянно наблюдение, за да се гарантира, че няма да се появят нови лезии и че всичко е било отстранено", каза още той.

Болсонаро бе осъден миналата седмица от Върховния съд на Бразилия на 27 години и три месеца затвор за заговор за преврат след поражението си на изборите през 2022 година. Той е под домашен арест от август заради обвинения, че се е опитал да убеди американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху бразилската съдебна система.

