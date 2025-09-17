ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Златна гривна на 3000 години изчезна от музея в Кайро

Храма на слънцето в Кайро СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Златна гривна на 3000 години изчезна от Египетския музей в Кайро. Скъпоценната египетска антична гривна е била оставена в лаборатория за реставрация в Египетския музей в Кайро, съобщи египетското Министерство на туризма и антиките в комюнике.

Бижуто - "златна гривна, украсена с манисто от лапис лазули", е от времето на фараона от 21-ата династия Аменемоп (1070 - 945 г. пр. н.е.). Започнало е вътрешно разследване и е изпратено предупреждение до службите на летищата и граничните пунктове, както и до сухоземните, морските и гранични пристанища, се посочва в комюникето.

Според местните медии, изчезването е открито преди три дни, по време на инвентаризация на предметите в лабораторията. За инцидента не е съобщено веднага, за да се "гарантира благоприятна обстановка" за започване на разследването, съобщава БНТ.

Египетският музей в Кайро, построен в началото на ХХ век на площад Тахир, съхранява 170 000 ценни археологически предмета, сред които златната погребална маска на Аменемоп. Една от най-известните му колекции, намерена в гробницата на Тутанкамон, трябва да бъде преместена в новия Голям музей на Египет, преди официалното му откриване на 1 ноември.

