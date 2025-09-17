ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 100 земетресения за 48 часа разлюляха гръцкия остров Кефалония

1812
Остров Кефалония СНИМКА: Pixabay

Голямо напрежение има сред жители и туристи на гръцкия остров Кефалония в Йонийско море, след като рамките на 48 часа станаха над 100 земетресения - вторични трусове, които засега са с магнитуд до 3,9 по скалата на Рихтер. Няма информация за пострадали, но хората втора нощ остават навън в паркове и леките си автомобили.

Сеизмолозите апелират за изключително внимание, защото не са убедени, че най-силното земетресение е основния трус. Хотелиерите съобщават, че много от туристите напускат, защото се страхуват от земетресението.

В същото време голям пожар гори на острова. Пожарът е обхванал аграрен район. Евакуираха жители и туристи от три села, информира БНТ.

Предупреждават по мобилните телефони да са в готовност още няколко района. По въздух гасят два самолета и два хеликоптера. В района на пожара духа силен вятър.

Огнеборците съобщават, че въпреки усилията не са овладели частично огъня, който променя посоката си заради вятъра.

Остров Кефалония СНИМКА: Pixabay

