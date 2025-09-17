ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майка мечка с две малки краде хладилна чанта от пикап (Видео)

Мечетата не се притесняват от хората. Кадър: Instagram/wvlt

Майка мечка и двете ѝ малки бяха заснети да крадат хладилна чанта от семейство на почивка в Гатлинбърг.

Видео, изпратено до CBS News от Кари Шмид, показва как мечката се приближава до семейния пикап в курорта Wild Oaks, грабва хладилна кутия и избягва.

Срещите с мечки в Смуки Маунтинс (Smokies) не са нещо необичайно. Агенцията за опазване на дивата природа на Тенеси отдавна препоръчва да не се предприемат действия при срещи с мечки. Целта е да не се позволява на мечките да свикват с човешкото присъствие, тъй като това може да доведе до опасни ситуации, информира Би Ти Ви.

В подобни случаи програмата BearWise препоръчва да се остави достатъчно пространство, за да може мечката да се отдалечи спокойно.

