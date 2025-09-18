Израелски изтребители над Червено море нанесли ударите по Катар миналата седмица

Израелски изтребители над Червено море са изстреляли балистичните ракети, насочени срещу лидерите на "Хамас" в Катар миналата седмица, заяви представител на американското министерство на отбраната, цитиран от Асошиейтед прес. Новаторската тактика вероятно е целяла да преодолее противовъздушната отбрана на богатата на енергийни ресурси страна и да избегне навлизането във въздушното пространство на която и да е държава от Близкия изток.

Атаката от 9 септември, при която загинаха шестима души в столицата на Катар, Доха, обърка месеци на дипломатически усилия, водени с посредничеството на арабската страна и целящи постигане на примирие във войната между Израел и "Хамас" в ивицата Газа, която продължава почти две години.

Малко повече от седмица след изстрелването на ракетите Израел започна наземна офанзива срещу град Газа. Това отново събуди гнева, предизвикан в региона от водената от Израел война, а атаката в Доха породи опасения в други страни, че и те могат да станат обект на удари.

Израелската армия се възползва от елемента на изненадата, стреляйки от посока, която вероятно не е била очаквана от Катар или САЩ, чието предно командване за Близкия изток оперира от военновъздушната база "Удейда" в Катар.

Дори и тези страни да са знаели, експертите казват, че ракетните батареи "Пейтриът" в Катар вероятно не биха могли да прехванат ракетите, летящи със скорост, надхвърляща многократно тази на звука, пише БТА.

"Вероятно става дума за няколко минути от изстрелването до удара, така че не е много дълго", каза Сидхарт Каушал, експерт по ракети и старши научен сътрудник в мозъчния тръст "Роял юнайтид сървисис инститют" в Лондон. "Дори ако батареите "Пейтриът" ги бяха засекли, прехващането в този момент щеше да бъде чист късмет".