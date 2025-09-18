Полският вътрешен министър: Всичко показва, че ракетата е изстреляна от наш самолет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Част от ракета, изстреляна от полски военен самолет с цел да свали руски дрон, вероятно е ударила къщата в Източна Полша по-рано този месец, съобщи снощи полският министър на вътрешните работи Томаш Шемоняк, цитиран от Ройтерс и БТА.

Полските власти първоначално съобщиха, че жилищната сграда в село Вирики-Вола вероятно е била ударена от един от 21 руски дрона, които навлязоха в полското въздушно пространство през нощта на 9 срещу 10 септември.

Първо полският ежедневник "Жечпосполита" във вторник съобщи, че къщата е била ударена от ракета, изстреляна от полски изтребител Ф-16, чиято система за насочване не е функционирала.

"Всичко показва, че ракетата е изстреляна от наш самолет, защитаващ Полша, защитаващ отечеството, защитаващ нашите граждани", каза снощи пред телевизия Те Ве Ен 24 и Шемоняк.

Полският президент Карол Навроцки – политически съперник на центристкото правителство на премиера Доналд Туск, във вторник заяви, че ще поиска изясняване на инцидента.

Туск отговори в социалната мрежа "Екс", че цялата отговорност за щетите във Вирики-Вола е на Русия, която, по думите му, е отговорна за организирането на провокацията с дронове.

"Отговорните служби ще информират обществото, правителството и президента за всички обстоятелства, свързани с инцидента след завършване на (следствените) действия", написа Туск.

Русия заяви, че нейните сили са извършвали атака срещу Украйна по време на навлизането на дронове над Полша и подчерта, че не са имали намерение да удрят цели в страната членка на НАТО.

Постоянният представител на Москва в ООН Василий Небензя каза, че максималният обхват на използваните дронове не надхвърля 700 км, което "прави физически невъзможно за тях да достигнат полска територия".

Варшава отхвърли тези аргументи, като заяви, че дроновете са изпратени над полското въздушно пространство умишлено, за да тестват възможностите за отговор на Полша и НАТО.