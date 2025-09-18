ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожари пламнаха в Киев след руски нападения с дронове

Дронове СНИМКА: Getty Images

Руски нападения с дронове причиниха тази нощ пожари в в складове и в частен дом в украинската Киевска област, съобщи Укринформ, като се позова на местната областна военна администрация.

"В резултат от вражеското нападение срещу район Бориспил пожари избухнаха в складове. Екипи на спешните служби са на място. Взети са всички необходими мерки", гласи съобщението на местните власти.

Частен дом се е запалил в район Буча. Спасители от украинската Служба за извънредни ситуации са го локализирали.

"Няма информация за пострадали", обяви Киевската областна военна администрация, като обеща по-късно да предостави повече информация.

По-рано над 10 часа трябваха на спасителни екипи в Киевска област да потушат пожар, разпрострял се на площ от 17 000 квадратни метра, след като руски дрон порази склад на територията на логистичата база "Епицентър", отбелязва Укринформ, цитирана от БТА.

Дронове СНИМКА: Getty Images

