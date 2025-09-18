ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ръст на случаите на коронавирус в Ямбол

Франция е пред национална стачка

снимка:Ройтерс

Нова национална стачка е свикана във Франция след първия опит миналата седмица. Този път се включват всички синдикати, а недоволството е срещу строгите бюджетни мерки и срещу цялостната политика на президента Еманюел Макрон.

Особено засегнат ще е транспортът в Париж и региона, както и влаковете. Много учители също ще стачкуват с искания за повече средства за образованието.

Организаторите очакват между 600 и 900 хиляди демонстранти в цялата страна или четири пъти повече от миналата сряда.

За опазване на обществения ред са мобилизирани 80 хиляди полицаи и жандармеристи с дронове и бронирани коли, съобщава бТВ.

снимка:Ройтерс

