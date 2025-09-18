Човек бил убит от украински дрон в руската Белогородска област, твърди местният губернатор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек беше убит, а друг - ранен, след като украински дрон порази автомобил в граничната руска Белогородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков рано тази сутрин, цитиран от Ройтерс.

Гладков написа в приложението "Телеграм", че дронът е убил мъж в автомобила му в град Шебекино, разположен на границата. При въздушния удар тежко е ранен братът на убития, който е откаран в местна болница.

Междувременно снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия няма сила да предприеме нови големи офанзиви, като отбеляза тежките загуби на жива сила след над три и половина години война.

"Смятам, че към момента, те нямат сила за мащабни офанзиви", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" и добави, че Москва страда от значителни загуби, които не й позволяват да продължи с нови мащабни действия.

Украинският президент посочи, че тази година Русия е подготвяла операции по четири направления – Суми, Новопавливка, Покровск и Запорожия.

"Операцията в Суми вече се провали – Русия претърпя тежки загуби, особено на човешка сила и прехвърли сили на други фронтове", написа той.

В началото на август началникът на Генералния щаб на украинската армия Олександър Сирски описа ситуацията в Източна Донецка област по фронтовата линия близо до Покровск, Добропилия, и по границата с Днепропетровска област отчасти като критична, пише БТА.

От друга страна началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов вчера посети руските сили на позициите им в Украйна. Той заяви, че силите на Москва напредват по всички фронтове, а най-тежките сражения се водят в района на Покровск.

Герасимов отбеляза също, че руските сили отбелязват напредък в опита си да превземат Купянск – до голяма степен разрушен град в украинската североизточна Харковска област, както и в Ямпил - далече на изток.

Твърденията и на двете страни не могат да бъдат проверени по независим път, отбелязва агенцията.