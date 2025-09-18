Президентът на Сирия: Преговорите с Израел може да имат резултат в следващите дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирийският президент Ахмед аш Шараа снощи заяви пред журналисти, че продължаващите преговори с Израел за постигане на споразумение за сигурност може да дадат резултат още "в следващите дни", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Той нарече споразумението "необходимост" и подчерта, че то трябва да включва ненарушаване на сирийското въздушно пространство и териториална цялост, а спазването му трябва да бъде наблюдавано от ООН.

Ако бъде постигнато споразумение за сигурност, могат да бъдат сключени и "други споразумения", но нормализиране на двустранните отношения все още не се обсъжда, подчерта Аш Шараа.

Той добави, че Вашингтон, който има ролята на посредник в преговорите, не е оказвал натиск над Дамаск за сключването на споразумение с Израел.