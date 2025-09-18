ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ръст на случаите на коронавирус в Ямбол

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21318496 www.24chasa.bg

Каталуния мести представителството си за Югоизточна Европа от Хърватия в Румъния

1336
Неофициалното знаме на Каталуния "естелада" СНИМКА: Пиксабей

Правителството на автономно област Каталуния в Североизточна Испания съобщи, че ще премести представителството си за Югоизточна Европа от Хърватия в Румъния, описвайки Румъния като „страна с голяма тежест в региона", съобщи за БТА агенция ХИНА.

Каталуния има представителство в Загреб от 2017 г., което е за Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Гърция и Кипър.

„Представителството за Югоизточна Европа вече няма да се намира в Хърватия, а в Румъния – страна с голяма тежест в региона поради близостта си до Балканите, но също и до Украйна и Молдова, държави, граничещи с ЕС, които са кандидати за членство", се казва в изявление на каталунското правителство от Барселона.

Представителствата на Каталуния в чужбина са създадени с цел да насърчават културните, икономическите, спортните и други връзки. Преместването от Хърватия в Румъния е част от реформа на мрежата от представителства.

Неофициалното знаме на Каталуния "естелада" СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)