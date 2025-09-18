Бриджит Макрон доказва в съда, че е жена

Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят фотографски и научни доказателства пред съд в САЩ, за да докажат, че Бриджит Макрон е жена.

Адвокатът им заяви, че френският президент и съпругата му ще представят тези материали в рамките на делото за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс, която твърди, че Брижит Макрон е родена мъж. Юристите на Оуенс вече са подали искане за отхвърляне на делото.

В интервю за подкаста Fame Under Fire на Би Би Си адвокатът на семейство Макрон, Том Клеър, посочи, че обвиненията са „изключително болезнени" за Брижит Макрон и представляват „отвличане на вниманието" от работата на президента.

„Не искам да твърдя, че това го е разконцентрирало в ролята му. Но както всеки човек, който балансира между кариера и семейство, когато близките му са атакувани, това се отразява. Той не е имунизаран срещу подобно нещо, дори да е държавен глава," каза Клеър.

По думите му ще бъде представено „експертно научно заключение", без да уточнява подробности на този етап. Семейството е готово да докаже по категоричен начин, че обвиненията са неистинни. „Много е неприятно да се налага да се подлагаш на такова публично доказване. Но тя е решена да направи всичко, за да изясни истината," допълни адвокатът.

Попитан дали ще бъдат представени снимки на Брижит Макрон по време на бременност и с децата ѝ, Клеър отговори, че такива съществуват и ще бъдат внесени в съда, където важат конкретни правила и стандарти.

Кандейс Оуенс, бивша коментаторка на консервативното издание Daily Wire с милиони последователи в социалните мрежи, многократно е повтаряла твърденията си, че Брижит Макрон е мъж. През март 2024 г. тя дори заяви, че залага „цялата си професионална репутация" върху това.

Обвинението тръгва от маргинални онлайн среди и най-вече от видео в YouTube от 2021 г. на френските блогърки Амандин Роа и Наташа Рей. През 2024 г. семейство Макрон печели дело за клевета във Франция срещу тях, но решението бе отменено на втора инстанция през 2025 г. по съображения за свободата на словото, без да се разглежда истинността на твърденията. Съпрузите обжалват решението.

През юли Макрон заведоха дело срещу Оуенс в САЩ. В иска се твърди, че тя е „игнорирала всички достоверни доказателства, опровергаващи твърденията ѝ, и е дала трибуна на известни конспиратори и вече осъдени клеветници".

В американските дела за клевета срещу публични личности ищците трябва да докажат „действителна злонамереност" – че ответникът съзнателно е разпространявал неверни твърдения или е проявил груба небрежност към истината.

През август Еманюел Макрон обясни в интервю за списание Paris Match защо са решили да предприемат съдебни действия: „Става дума за защитата на моята чест! Това е пълна безсмислица. Това е човек, който прекрасно е знаел, че информацията е лъжлива, и въпреки това я е използвал с цел да нанесе вреда, в услуга на идеология и в сътрудничество с крайно десни лидери."

Адвокатите на Оуенс искат делото да бъде прекратено с аргумента, че то неправомерно е заведено в щата Делауеър, тъй като не касае фирмите ѝ, регистрирани там. Според тях защитата ѝ в този щат би довела до „сериозни финансови и оперативни затруднения".

Би Би Си е потърсила юридическия екип на Оуенс за коментар. Тя самата вече е заявила, че вярва в думите си и че „няма нищо по-американско от свободата на словото и правото да критикуваш".