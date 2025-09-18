Мерц отива в Мадрид заради заради сериозни различия в позициите за Израел

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети днес испанската столица Мадрид, за да обсъди сътрудничеството между двете страни, европейските политически въпроси и политиката на сигурността с министър-председателя на Испания Педро Санчес, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Въпреки че отношенията между Германия и Испания като цяло се смятат за добри, има значителни различия по един конкретен въпрос - позицията им по отношение на Израел, отбелязва агенцията. Докато Мерц, подобно на Санчес, остро критикува израелската военна операция в ивицата Газа, Германия досега отказва да наложи санкции на Израел с изключение на ограничението за германския износ на оръжия.

За разлика от това, Испания предприе конкретни мерки в началото на конфликта в ивицата Газа, започнал на 7 октомври 2023 г. През 2024 г. тя стана първата държава членка на Европейския съюз, която се присъедини като страна по делото за извършването на геноцид в ивицата Газа, заведено от Република Южна Африка срещу Израел в Международния съд на ООН.

В началото на септември Санчес обяви пълно оръжейно ембарго и забрана за пътуване "за всички лица, пряко замесени в геноцида, нарушенията на правата на човека и военните престъпления в Газа".

Вчера председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изясни предложенията за санкции срещу Израел. Ползите от свободната търговия трябва да бъдат отменени и да бъдат предприети наказателни мерки срещу екстремистките израелски министри и заселници, подчерта Фон дер Лайен.

От гледна точка на ЕК Израел нарушава правата на човека и международното хуманитарно право с военната си офанзива и произтичащата от нея хуманитарна катастрофа. Мерц все още не е взел позиция по предложенията, обръща внимание ДПА.