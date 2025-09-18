Ердоган смени председателя на Дирекцията по религиозни въпроси

Турският президент Реджеп Ердоган назначи нов председател на Дирекцията по религиозни въпроси в страната. С решение от 17 септември 2025 г., което беше обнародвано в Държавния вестник на Турция, председател на Диянета (еквивалент на главен мюфтия) вече е проф. д-р Сафи Арпагуш. Той наследява на поста досегашния председател проф. д-р Али Ербаш.

До момента на назначаването си за председател на Диянета проф. д-р Сафи Арпагуш беше окръжен мюфтия на Истанбул, пише БТА.

Той е роден през 1967 г. в Гюмюшхаджикьой, окръг Амасия. През 1990 г. завършва Теологическия факултет на университета „Мармара" в Истанбул, където започва и своята академична кариера. Защитава дисертацията си през 2001 г., през 2008 г. става доцент, а през 2014 г. – професор. В периода 2011 – 2021 г. е зам. -декан на Теологическия факултет в университета „Мармара".