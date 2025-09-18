ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализиран е пожарът в района на Илинденци

Бивша вътрешна министърка на Япония се кандидатира за лидер на управляващата партия

Санае Такаичи СНИМКА: Екс/ @Nihonpolitics

Бившата министърка на икономическата сигурност на Япония Санае Такаичи обяви днес официално, че се кандидатира за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) за овакантената позиция след оставката на премиера Шигеру Ишиба, предаде японската новинарска агенция Киодо.

Такаичи, която загуби предните избори за председател на ЛДП и съответно министър-председател на страната в балотаж с Ишиба, ще даде пресконференция утре.

Преди нея кандидатурите си издигнаха Шинджиро Коидзуми - син на друг бивш министър-председател, Джуничиро Коидзуми, бившият външен министър Тошимицу Мотеги и началникът на кабинета в оставка Йошимаса Хаяши.

Днес Хамаши заяви в качеството си на кандидат, че "иска да предприеме стъпки към реално, устойчиво увеличение на заплатите в страната с около 1 процент, информира Ройтерс.

Изборите за лидер на ЛДП са насрочени за 4 октомври.

