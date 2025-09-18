Задържаха 51 души в Турция заради съмнения за връзки с "Ислямска държава"

51 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава", бяха задържани в Турция при операция срещу терористичната групировка, съобщи днес министърът на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от Анадолската агенция.

Арестувани са 51 заподозрени, свързани с терористичната организация „Ислямска държава". Те са членове на организацията, както и лица, които са ѝ предоставяли финансова подкрепа, а също лица, които са се занимавали с пропаганда в полза на „Ислямска държава" в социалните медии, написа Йерликая в социалната мрежа Екс.

Операциите са проведени през изминалите две седмици в Анкара, Адана, Анталия, Измир, Мугла, Истанбул, Коня, Самсун, както и в окръзи, граничещи с Ирак и Сирия, и в черноморските региони на страната. Иззети са голямо количество терористична документация и дигитални материали, пише БТА.