Европейските борси откриха сесиите с растеж

Икономическата миграция към Белгия намалява

1288
Брюксел СНИМКА: Пиксабей

Притокът на икономически имигранти към Белгия намалява, сочат данни на националната служба по миграцията, цитирани от местни медии. За последната година в страната се отчита спад от 12 на сто при броя на издадените временни разрешителни за краткосрочен престой и работа.

Тези разрешителни се издават по искане на местен работодател, който желае да наеме работник от държава извън ЕС. С 9 на сто е намалението на молбите от чужденци, поискали да се преместят в Белгия, за да работят.

Въпреки че гражданите на ЕС имат автоматичен достъп до трудовия пазар на Белгия, броят европейците, заселили се в страната, за да работят, също намалява. Командированите служители в Белгия от друга държава от ЕС са общо 205 хиляди, като се уточнява, че бройката им постоянно спада след 2017 година.

Според анализа на властите причините за тези явления са свързани с икономическата обстановка. Допълва се, че влияние имат и приетите наскоро законодателни промени за ограничаване на условията за влизане и престой на дошлите от държави извън ЕС, пише БТА.

