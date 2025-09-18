Вижте грандиозното посрещане на Тръмп в двореца Уиндзор (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Доналд Тръмп започна държавното си посещение във Великобритания на 17 септември с визита в замъка Уиндзор, където се срещна с крал Чарлз III.

Тръмп стана първият избран политически лидер в съвременната история, който е приет на две държавни визити от британски монарх – преди това през 2019 г. той бе посрещнат от покойната кралица Елизабет II.

Крал Чарлз III, кралица Камила, Доналд Тръмп и Мелания Тръмп Снимка: Ройтерс

Церемонията по посрещането включва най-голямата до момента гвардейска формация за държавна визита във Великобритания – около 1300 военни и 120 коня, както и съвместно прелитане на изтребители F-35 от двете страни.

Доналд тръмп и съпругата му Мелания Снимка: Ройтерс

Заедно с първата дама Мелания Тръмп, президентът присъства на държавен банкет с кралското семейство в Уиндзор по-късно вечерта.

Кралица Камила и крал Чарлз III Снимка: Ройтерс

Тръмп пристигна с хеликоптера Marine One, след като прекара нощта в резиденцията „Уинфийлд Хаус" в Лондон. В градината на замъка той и съпругата му бяха посрещнати от принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън, пише ABC News.

След официалното приветствие от крал Чарлз, двойката бе откарана с карета до замъка, където се състоя тържествена церемония.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън Снимка: Ройтерс

В същото време в центъра на Лондон се проведоха протести срещу Тръмп. Демонстрантите носеха анти-Тръмп плакати и палестински знамена. Протестът бе организиран от движението Stop Trump и завърши с шествие към парламента.

Кралската вечеря Снимка: Ройтерс

В замъка Тръмп и съпругата му разгледаха исторически предмети от Кралската колекция, свързани с отношенията между САЩ и Великобритания – акварели от XVIII век, писма между кралица Виктория и американския президент Джеймс Бюканън, както и материали за пикник с хот-дог от 30-те години, за който младата Елизабет II е писала. „Това е невероятно", възкликна Тръмп.

По-късно президентът и негови съветници посетиха параклиса „Сейнт Джордж", където се състоя служба. Детски хор изнесе изпълнение, а семейство Тръмп положи венец на гроба на кралица Елизабет II.

След това гостите наблюдаваха музикалния спектакъл Beating Retreat – това е първият път, в който се провежда по време на държавна визита. В нея участваха над 200 военни, а кулминацията бе въздушно шоу на акробатичния екип Red Arrows, които оцветиха небето в червено, бяло и синьо.

На държавната вечеря присъстваха редица световни лидери и бизнесмени, сред които Стив Шварцман (Blackstone), Рупърт Мърдок, Тим Кук (Apple), Дженсън Хуанг (Nvidia) и Сам Алтман (OpenAI).

В речта си крал Чарлз подчерта „специалните отношения" между САЩ и Великобритания и припомни, че двата народа многократно са воювали заедно за споделени ценности. Той отбеляза предстоящата 250-годишнина от създаването на САЩ и завърши с тост за президента и първата дама.

Тръмп от своя страна благодари на краля, като изтъкна постиженията му в съхраняването на историята, подкрепата за бедните и грижата за военните. Той заяви, че връзката между САЩ и Обединеното кралство е незаменима и че „заедно трябва да защитаваме изключителното наследство и ценностите на англоезичния свят".

На 18 септември Тръмп ще се срещне с британския премиер Киър Стармър в резиденцията Чекърс, където ще дадат съвместна пресконференция, преди президентът да отпътува за САЩ.

Белият дом подчерта, че това второ историческо държавно посещение има за цел да затвърди дълбоките връзки между двете страни и да отбележи 250-годишнината на САЩ.