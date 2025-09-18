Съдът в САЩ реши да депортира пропалестинския активист Махмуд Халил

Американски съдия разпореди пропалестинският активист Махмуд Халил да бъде депортиран в Алжир или Сирия, гласи обявено вчера съдебно решение, цитирано от Франс прес.

Решението може да бъде обжалвано.

Лидерът на пропалестинското протестно движение в Колумбийския университет в Ню Йорк трябва да "бъде депортиран от САЩ в Алжир или, ако това не е възможно, в Сирия", поради нередности в заявлението му за статут на постоянно пребиващ, посочва съдията от щата Луизиана Джейми Комънс в решение, постановено на 12 септември.

Роден в Сирия в семейство на родители палестинци и притежател на американска зелена карта за постоянно пребиваване, Махмуд Халил беше задържан на 8 март в Ню Йорк от имиграционни агенти и вкаран в затвора в Луизиана. Той беше освободен на 21 юни, но процедурата по депортирането му не беше прекратена.

Превърнал се в символ на желанието на американския президент Доналд Тръмп да заглуши гласа на движението в подкрепа на Палестина в университетските кампуси, Махмуд Халил беше обвинен от правителството на Тръмп, че е "поддръжник на "Хамас".

Наскоро дипломирал се от Колумбийския университет и женен за зъболекарка, родена в Мичиган, която му ражда син, докато той е в ареста, Махмуд Халил има зелена карта за постоянно пребиваване.

В решението си съдията отбелязва, че нередностите, за които се обвинява Халил в заявлението му за статут за постоянно пребиваване, не са резултат от пропуски на "неинформирано или недостатъчно образовано" лице, а по-скоро от опит да "представи умишлено неточни факти".

В изявление пред Американския съюз за граждански свободи Халил реагира остро на заповедта за депортиране. "Не е изненадващо, че правителството на Тръмп продължава да предприема репресивни мерки срещу мен, защото упражнявам правото си на свобода на изразяване", посочи активистът.