ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси откриха сесиите с растеж

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21319895 www.24chasa.bg

Полският министър на отбраната пристигна в Киев

1068
Владислав Кошиняк-Камиш СНИМКА: Екс/@BostonTea84

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш днес пристигна на посещение в украинската столица Киев, предаде Укринформ, като се позова на публикация в „Екс" на полското Министерство на отбраната.

„Вицепремиерът Владислав Кошиняк-Камиш е на посещение в Киев с делегация от Министерството на националната отбрана и въоръжените сили на Полша", се казва в изявлението.

В него се отбелязва, че Кошиняк-Камиш ще обсъди с украинския си колега Денис Шмигал, наред с други теми, военното сътрудничество, по-нататъшната подкрепа за отбраната на Украйна и обстановката в сферата на сигурността в контекста на руската агресия.

Укринформ припомня, че неотдавна полският министър на външните работи Радослав Шикорски предложи страните от НАТО да обмислят създаването на забранена за полети зона над Украйна, за да защитят територията на алианса и гражданите му от руски дронове, пише БТА.

Владислав Кошиняк-Камиш СНИМКА: Екс/@BostonTea84

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание