Полският министър на отбраната пристигна в Киев

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш днес пристигна на посещение в украинската столица Киев, предаде Укринформ, като се позова на публикация в „Екс" на полското Министерство на отбраната.

„Вицепремиерът Владислав Кошиняк-Камиш е на посещение в Киев с делегация от Министерството на националната отбрана и въоръжените сили на Полша", се казва в изявлението.

В него се отбелязва, че Кошиняк-Камиш ще обсъди с украинския си колега Денис Шмигал, наред с други теми, военното сътрудничество, по-нататъшната подкрепа за отбраната на Украйна и обстановката в сферата на сигурността в контекста на руската агресия.

Укринформ припомня, че неотдавна полският министър на външните работи Радослав Шикорски предложи страните от НАТО да обмислят създаването на забранена за полети зона над Украйна, за да защитят територията на алианса и гражданите му от руски дронове, пише БТА.