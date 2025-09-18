Турция заделя 16 млрд. долара повече годишно за научни изследвания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция е увеличила средствата, които заделя за научноизследователска и развойна дейност, от 0,5 процента от БВП до 1,4 процента годишно, съобщи турският министър на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър, цитиран от турските медии.

По думите на министъра увеличението представлява скок от 1,2 милиарда долара годишно до 16 милиарда долара инвестиции в развойни и изследователски дейности, което поставя Турция в това отношение редом до Италия и Испания, отбелязва „Тюркийе тудей".

При откриването на технологичния фестивал Текнофест (Teknofest) в Истанбул вчера Мехмет Фатих Каджър посочи, че заетите в сектора на изследванията и развитието са се увеличили от 29 000 до над 290 000, а броят на технологичните паркове е нараснал от два на 113. По думите му заявките за патенти са се увеличили от едва 414 миналата година до над 10 000.

Икономическата независимост не е възможна без технологична независимост, каза министърът, цитиран от Анадолската агенция.

Въпреки значителния напредък Каджър отбеляза, че инвестициите на Турция в научноизследователска и развойна дейност все още изостават от световните технологични лидери, предава БТА.