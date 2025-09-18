КМГ: През изминалите пет години Китай е увеличил в голям обем инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай (2021-2025) са продължили да се увеличават инвестициите в технологични иновации, съобщи на днешна пресконференция представител на Министерството на науката и технологиите. Това съобщи КМГ.

През 2024 г. са вложени над 3,6 трилиона юана в тази област, което представлява увеличение с 48% в сравнение с 2020 г. Интензивността на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност е достигнала 2,68%, надхвърляйки средното за страните от ЕС.

Броят на служителите, работещи в сфери, свързани с научноизследователска и развойна дейност в Китай, е най-голям в света.

Нивото на фундаментални изследване се повишава, като инвестициите тук са били 249,7 милиарда юана или увеличение с 70% в сравнение с 2020 г.

Броят на статиите в международни списания и предоставените международни патенти на Китай са също на първо място в света за петата поредна година.