КМГ: Министерство на търговията ще продължи да работи за разширяване на потреблението от чужди граждани в страната

Благодарение на серия от мерки потенциалът на потреблението от чуждестранни граждани, посещаващи Китай, непрекъснато се разширява, заяви на пресконференция вчера представител на Министерството на търговията. Това съобщи КМГ.

Той посочи, че министерството и други ведомства работят за разширяване на списъка със страни, чиито граждани могат да посещават Китай без визи, както и за подобряване и оптимизиране на вече съществуващия безвизов режим. Ще бъдат предприети също мерки за насърчаване на износа на услуги, улесняващи потреблението от чуждестранни граждани, посещаващи Китай за туризъм, лечение, обучение и изследователски програми.

Министерството също така работи за това повече магазини в страната да предлагат възстановяване на данъци при покупка на стоки от чужди граждани, като тук ще се използват добрите практики в сферата на райони като Шанхай, Джъдзян, и институции като „Банк ъф Чайна".