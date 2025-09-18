ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай е сред страните с най-висока степен на участие в дейността на Международната организация по стандартизация

КМГ

640
Президентът на ISO Сун Хуан-чо подчерта, че в момента Китай ръководи около 90 технически комитета на организацията Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 16 и 17 септември в град Нанкин се проведе Шестата национална конференция за качество. Според данни на Международната организация по стандартизация (ISO), Китай се е превърнал в един от членовете с най-висока степен на участие в дейността на организацията. Това съобщи КМГ.

Президентът на ISO Сун Хуан-чо подчерта, че в момента Китай ръководи около 90 технически комитета на организацията. Страната участва в 99% от дейността на техническите комисии и подкомисии на ISO, като има значителен принос за изпълнението на мисията на организацията.

По думите на Сун Хуан-чо, Китай вече е сред най-активните членове на организацията и е лидер в области като батерии за електромобили, соларни панели, стоманодобив, корабостроене, вятърна енергетика и аерокосмическа промишленост. Тези постижения са в тясна връзка с вниманието, което Китай отделя на стандартизацията, заяви президентът на ISO.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

