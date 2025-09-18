ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Външните министри на Китай и Южна Корея призоваха за задълбочаване на двустранните отношения

По време на разговора им Уан И призова двете страни да продължат да работят за добросъседството и да бъдат истински стратегически партньори Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският външен министър Уан И се срещна в сряда в Пекин с южнокорейския си колега Чо Хюн. Това съобщи КМГ.

По време на разговора им Уан И призова двете страни да продължат да работят за добросъседството и да бъдат истински стратегически партньори.

Политиката на Китай спрямо Южна Корея остава стабилна и последователна, каза Уан, добавяйки, че двете страни трябва да укрепват взаимното доверие, да задълбочават сътрудничеството и да постигат печеливши резултати, като същевременно управляват правилно чувствителните въпроси.

Като бенефициенти на икономическата глобализация, Китай и Южна Корея трябва съвместно да се противопоставят на търговския протекционизъм и да поддържат международната система за свободна търговия, каза той.

Китай е готов да работи с международната общност, включително с Южна Корея, за да защити международната система с център ООН и резултатите от победата във Втората световна война, подчерта Уан И.

Отбелязвайки, че Южна Корея е готова да засили обмена на високо ниво с Китай, да задълбочи сътрудничеството в търговията, културата и други области, както и да ускори преговорите по споразумението за свободна търговия между Сеул, Пекин и Токио.

По време на разговора им Уан И призова двете страни да продължат да работят за добросъседството и да бъдат истински стратегически партньори Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

