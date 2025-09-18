КМГ: Министър Уан Сяохун: Китай е готов да работи с всички страни, за изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление

Китай е готов да работи с всички страни, за да насърчи изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление, заяви членът на Държавния съвет и министър на обществената сигурност Уан Сяохун в речта си при откриването в сряда на Конференцията на форума за глобално сътрудничество в областта на обществената сигурност „Лиенюнган". Това съобщи КМГ.

През последната година Китай насърчаваше активно прилагането на консенсуса, постигнат на конференцията през 2024 г. и продължи да полага усилия за изграждането на глобална общност за обществена сигурност за постигане на резултати в тази сфера, посочи министърът.

Той подчерта, че Китай е готов да работи с всички страни за реализиране на Инициативата за глобална сигурност и Инициативата за глобално управление, за спазване на принципа на суверенно равенство, постигане на общо управление, зачитане на върховенство на закона в международните отношения и постигане на справедливост, практикуване на мултилатерализъм и постигане на взаимни ползи и печеливши резултати.

Министър Уан Сяохун призова всички страни да възприемат подход, ориентиран към хората, да се съсредоточат върху действията и да осигурят трайна сигурност, както и да насърчават изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление.

Той посочи, че Китай ще предприеме конкретни действия в пет области: съвместно изграждане на платформа за управление, разработване на продукти за управление, подобряване на възможностите за управление, иновации в действията за управление и насърчаване на сътрудничеството в областта на управлението, за да допринесе за оформянето на нов модел на глобално управление на обществената сигурност.

След участниците във форума „Лиенюнган" бяха президентът на Интерпол Ахмед Насер ал-Раиси и заместник-генералният секретар на ООН за мироопазващите операции Жан-Пиер Лакроа.