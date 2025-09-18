Унгария остава против по-бързото прекратяване на доставки на горива от Русия

Унгария остава против по-бързото от планираното прекратяване на доставки на руски изкопаеми горива. Това заяви днес Анико Райс, министър на околната среда на Унгария, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

"Предполагам, че знаете нашата позиция. Ние сме една от малкото държави без излаз на море в региона. Нашата позиция винаги е била ръководена от енергийната сигурност на Унгария", каза Райс пред репортери в Брюксел, когато беше попитана дали страната би подкрепила по-бързо отказване от руските изкопаеми горива или допълнителни санкции върху петрола и газа от Русия.

"Знаем, че пред нас стоят важни, много важни задачи, но нека не си правим илюзии", добави тя.

По-рано днес унгарският външен министър Петер Сиярто заяви по време на днешна панелна дискусия на Световното изложение в Осака, че политизирането на въпроса за енергийните доставки може да бъде опасно, защото това е изцяло физически и географски въпрос.

В изявление, публикувано от Министерството на външните работи, Сиярто е цитиран да казва, че съставът на националния енергиен микс е от национална компетентност и въпрос на суверенитет, допълвайки, че санкциите не бива да заплашват енергийните доставки на която и да е държава. Външният министър заяви, че за съжаление ядрената енергия все още е обект на политически и идеологизирани нападки.