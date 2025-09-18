Изследване: Северна Корея дава много повече на Русия, отколкото получава

Военното сътрудничество между Русия и Северна Корея извади на преден план неравните им взаимоотношения според изследване на германската фондация "Фридрих Науман", цитирано от ДПА.

Докладът на либералния мозъчен тръст, озаглавен "Неравното партньорство" съобщава, че Пхенян е доставил на Москва големи количества оръжия, боеприпаси и войници, докато ответната помощ от страна на Русия е била ограничена и почти не е имала въздействие върху икономиката на Северна Корея.

Олга Гусеинова, изследовател в Сеул, е на мнение, че от 2023 г. насам Северна Корея е предоставила оръжие на стойност поне 5,6 млрд. долара и е изпратила 15 000 войници в подкрепа на Русия във войната в Украйна. Компенсацията от Русия се оценява между 450 млн. и 1,2 млрд. долара на основата на данни от разузнаването, брифинги и информация от публично достъпни източници.

В доклада се посочва, че Северна Корея е получила хранителни продукти и някои системи за противовъздушна отбрана, но изключително малко твърда валута.

Проучването отбелязва и наченки на противоречия във фактическия съюз между двете държави. Севернокорейски държавни медии признаха наскоро, че старши офицери от севернокорейската армия са разкритикували руските въоръжени сили заради слабата им координация и стратегически грешки в първите етапи от войната в Украйна.

От това може да се извади заключение, че Северна Корея обвинява Русия за големия брой жертви в конфликта, предаде южнокорейската медия "Ен Кей Нюз". От своя страна, южнокорейското разузнаване оценява, че около 2000 севернокорейски военнослужещи са загинали във войната. То смята също, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е недоволен от компенсацията, която Русия предлага за изпращането на войски.

Русия и Северна Корея подписаха споразумение за стратегическо партньорство миналата година, с което си обещаха взаимна подкрепа в случай на нападение, припомня БТА.