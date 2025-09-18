ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънски евродепутат съди за клевета Урсула фон дер Лайен

984
Георге Пиперя КАДЪР: Екс/@GPiperea

Румънският евродепутат от националистическата партия Алианс за обединение на румънците е дал на съд председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за клевета, съобщава информационният сайт Зиаре.

Георге Пиперя събра подписи и внесе предложение за вот на недоверие срещу Фон дер Лайен по въпроса за тайните съобщения, разменени през 2021 г. между председателката на Европейската комисия и Алберт Бурла - главен изпълнителен директор на фармацевтичния гигант "Пфайзер" (Pfizer). Вотът на недоверие бе отхвърлен в средата на юли.

Сега Георге Пиперя, който е от групата на Европейските консерватори и реформисти, съди Фон дер Лайен за клевета, посочвайки, че председателката на Европейската комисия е свързала него и други евродепутати, подписали се под искането на вота за недоверие, с влияние на Русия и политически екстремизъм. Евродепутатът иска публични извинения от председателката на Комисията заради твърденията й, цитирани от него, че подписалите се под вота на недоверие са „приятели на (руския президент Владимир) Путин", „екстремисти" и разпространители на конспиративни теории.

Делото е внесено в Съда на ЕС, който все още не се е произнесъл по допустимостта му, информира Зиаре, цитиран от БТА.

Европейската комисия, начело с Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, съобщи в началото на седмицата ДПА. Две политически групи - Левицата и десните "Патриоти за Европа" оповестиха, че ще внесат вотове на недоверие. Това стана броени часове след като Фон дер Лайен произнесе реч пред евродепутатите, в която очерта главните си приоритети за следващите годин

