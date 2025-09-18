ЕС преговаря с Канада и Великобритания за съвместни дейности в отбраната

Съветът на ЕС съобщи, че е взел днес решение за започване на преговори с Канада и Великобритания за участието на двете страни в програмата за развитие на отбраната (SAFE).

Преговорите ще бъдат водени от Европейската комисия и ще засягат условията за участие на британски и канадски компании и изделия в съвместни обществени поръчки по европейската програма.

Заради геополитическата обстановка и спешната нужда от мащабни инвестиции в отбранително оборудване, ЕС ще предостави средства на държавите според подготвени от тях национални планове за развитие на военните способности. Държавите от ЕС и други страни, пожелали да се включат в съвместните дейности, ще получават дългосрочни евтини заеми на обща стойност 150 милиарда евро.

Програмата позволява участието на страни, които очакват присъединяване към ЕС или които са партньори на ЕС в областите на сигурността и отбраната, се отбелязва в съобщението. Допълва се, че Украйна, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ще разполагат със същите условия.

След днешното решение ЕК може да пристъпи към преговорите, а когато споразуменията бъдат сключени, ще подлежат на одобрение от Европейския парламент.

Европейската програма за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната е част от Плана за превъоръжаване на Европа до 2030 г. с планиран общ бюджет от 800 милиарда евро. ЕС осигури възможност страните от Общността временно да получат по-благоприятни условия за отпускане на държавна помощ по дейности, свързани с отбраната, както и да пренасочват средства от фондовете за сближаване за същата цел.