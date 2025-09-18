ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна срещата между Тръмп и британския премиер С...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21321148 www.24chasa.bg

Турция намали комисионите за плащания с дебитна карта

1292
В много търговски обекти предлагат плащане с ПОС терминал.

Централната банка на Турция въведе промени в регулацията за комисионите при използване на ПОС терминал при плащанията в търговските обекти, предаде Анадолската агенция.

Според промяната от фирмите, които използват ПОС терминали при плащанията, ще бъде удържана комисиона в размер на 3,56 процента от сумата в случаите, когато плащането е с кредитна карта, както беше и досега, докато при дебитните карти комисионата се намалява на 1,04 процента.

Максималният срок за блокиране на сума като гаранция за дадено плащане с банкова карта вече ще бъде 15 вместо 40 дни.

Мярката ще влезе в сила от 1 ноември 2025 г.

С друго свое решение Централната банка на Република Турция намали лихвените проценти по кредитните карти. С обнародването на решението в турския Държавен вестник лихвеният процент при теглене на пари в брой от кредитна карта или овърдрафт е намален с 25 базови пункта. Тази мярка ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г.

В много търговски обекти предлагат плащане с ПОС терминал.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)