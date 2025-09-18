Евростат: България е 6-та в ЕС по годишен растеж в строителния сектор

През юли 2025 г. сезонно коригираното производство в строителството нараства и в Европейския съюз, и в еврозоната на месечна база, показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

През юли спрямо юни 2025 г. строителната продукция нарасна с 0,6 на сто в ЕС и с 0,5 на сто във валутния съюз.

През юни 2025 г. производството в строителството спада с 0,3 на сто в ЕС и с 0,7 на сто в еврозоната.

Също през юли 2025 г., отнесено към същия месец на предишната година, строителната продукция се увеличава с 3,6 на сто в ЕС и с 3,2 на сто в еврозоната.

България

В България строителният сектор също отчита месечно увеличаване – с 0,1 на сто през юли спрямо юни, когато продукцията нарасна с 1,8 на сто, след спад от 1,6 на сто през май. На годишна основа продукцията в строителството у нас също нараства с 6,1 на сто през юли 2025 г., след по-голям ръст от 6,8 на сто през юни. Това поставя страната на шесто място в ЕС по темп на годишен растеж в сектора.

По сектори

В ЕС сградното строителство намалява с 1,3 на сто през юли спрямо юни, гражданското строителство нараства с 0,7 на сто, а при специализираните строителни дейности ръстът е с 0,8 на сто.

В еврозоната сградното строителство намалява с 1,4 на сто, гражданското е нараснало с 0,5 на сто, а специализираните строителни дейности се увеличават с 1,2 на сто.

На годишна база през юли 2025 г. сградното строителство в ЕС се увеличава с 3,6 на сто, гражданското – с 2,9 на сто, а специализираните дейности – с 2,7 на сто.

В еврозоната през юли 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. сградното строителство се е увеличило с 3,3 на сто, гражданското - с 3,4 на сто, а при специализираните строителни дейности ръстът е с 2,8 на сто.

По държави

Сред страните членки на ЕС, за които има данни, най-голям месечен ръст на производството в строителството през юли е регистриран в Румъния (20,1 на сто), Словения (9,9 на сто) и Белгия (2,2 на сто). Сред държавите членки на ЕС най-големите месечни намаления на производството в строителството са регистрирани в Испания (-4,5 на сто), Швеция (-4 на сто) и Португалия (-1,5 на сто).

Сред държавите членки на ЕС най-голям годишен ръст през юли при продукцията на строителния сектор е отчетен в Румъния (41,1 на сто), Испания (22,8 на сто) и Словения (21,4 на сто). Най-голям годишен спад се наблюдава в Швеция (-4,5 на сто), Австрия (-2,7 на сто), Франция (-1,7 на сто) и Германия (-1,2 на сто).