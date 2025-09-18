Споразумение за модернизиране на политиката на сближаване в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия приветства приемането от Европейския парламент и Съвета на важни актуализации на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

Тези промени ще дадат възможност на държавите членки и на регионите да преразпределят средства за нови стратегически приоритети, като по този начин ще се увеличат инвестициите в конкурентоспособността, отбраната, достъпните жилища, устойчивостта на водните ресурси и енергийния преход. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Държавите членки и регионите, които желаят да инвестират в тези нови приоритети, ще се възползват от по-високи проценти на предварително финансиране — до 20%. Това ще ускори стартирането и изпълнението на проектите.

Процентът на предварително финансиране ще се увеличи допълнително за програмите, които ще преразпределят най-малко 10% от общата си стойност за новите приоритети.

Препрограмираните средства ще имат по-висок процент на съфинансиране от ЕС — с 10 процентни пункта над приложимите ставки. По този начин ще се намали необходимото допълнително финансиране от националните бюджети.

Наред с това са предвидени по-благоприятни условия за регионите, граничещи с Русия и Беларус, които са неблагоприятно засегнати от агресивната война на Русия срещу Украйна.

Комисията предложи промените в кохезионната политика през април след консултации с държавите членки. След публикуването им в Официалния вестник на ЕС, страните и регионите ще могат да се възползват от новите възможности за гъвкавост като представят на Комисията изменения на своите програми за сближаване.