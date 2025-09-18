Освободиха четиримата, прожектирали филм за Тръмп и Епстийн върху замъка Уиндзор

Четирима мъже, които бяха арестувани, след като изображения на американския президент Доналд Тръмп и покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн бяха прожектирани върху една от кулите на замъка Уиндзор, бяха освободени под гаранция, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия, позовавайки се на полицията.

Мъжете на възраст между 36 и 60 години бяха задържани във вторник вечер по подозрения в извършване на престъпление съгласно разпоредбата за злонамерени комуникации, след акцията пред кралската резиденция, съобщи полицията в Темз Вали.

Те бяха освободени снощи под гаранция до 12 декември, докато разследването по случая продължава, уточняват властите. "Арестуваните се разследват за редица възможни престъпления, включително извършване нередности съгласно разпоредбата за злонамерени комуникации, и причиняване на обществено безредие", заяви говорител на полицията.

Деветминутеният филм, създаден от британската активистка група "Водени от магарета" (Led by Donkeys), разказва историята на отношенията между американския президент Доналд Тръмп и Епстийн, включително неотдавнашното публикуване от американски законодатели на документи, за които се твърди, че включват писмо от 2003 г. от Тръмп до обвинения в трафик на непълнолетни момичета американски финансист по повод 50-ия му рожден ден.

Епстийн се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше срещу него да започне процес по обвинения в трафик на непълнолетни момичета. Делото бе прекратено след смъртта му.

Краткият филм е бил прожектиран от хотелска стая с пряк изглед към замъка като акт на "мирен протест", заяви вчера говорител на кампанията. "Колегите ми бяха арестувани за по подозрения във връзка с разпоредбата за злонамерени комуникации, което ми се струва абсурдно, защото сме правили 25 или 30 прожекции преди това и никой никога не е бил задържан", подчерта той пред Пи Ей Мидия.

"И изведнъж, защото става дума за Тръмп, получаваш тази реакция, която е изненадваща, разочароваща и много тежка от страна на полицията. Мисля, че (четиримата мъже) са били арестувани, защото са поставили Доналд Тръмп в неудобно положение", добави говорителят, цитиран от БТА.