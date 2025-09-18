ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна срещата между Тръмп и британския премиер С...

ЕК подсилва охраната на полската граница с Беларус

Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия обеща днес да предостави необходимата подкрепа на Полша след решението на Варшава за пълно затваряне на границата с Беларус. Това е външна граница на ЕС и трябва да бъде изцяло защитена от заплахи за нашата сигурност, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отбеляза, че Полша е предупредила комисията за затварянето на границата. ЕК поддържа връзка с полските власти, посочи говорителят. Той добави, че Русия и Беларус създават очевидни заплахи за европейската сигурност. По неговите думи комисията е силно загрижена от отражението на притока от незаконни мигранти по североизточната полска граница.

Според говорителя Полша е в контакт с Китай заради това, че със затварянето на границата се прекъсва линия за вноса на стоки към ЕС. Всички предизвикателства пред търговията са свързани с войната, предприета от Русия срещу Украйна, обобщи говорителят. Решението е в прекратяване на войната, отново призоваваме за спиране на войната, каза той, цитиран от БТА.

