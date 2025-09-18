ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания върна първи мигрант във Франция по ново споразумение за връщане на мигранти

904
Мигранти СНИМКА: Pixabay

Великобритания върна във Франция първи мигрант съгласно споразумението "един влиза, един излиза" ("one in, one out"), съобщи британското МВР, цитирано от Ройтерс о БТА. 

Съгласно пилотната сделка, договорена между британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, Великобритания ще връща във Франция мигрантите, пристигнали незаконно с малки лодки. В замяна Франция ще приема същия брой законни мигранти, търсещи убежище, които имат семейство във Великобритания.

Във вторник Висшият съд в Лондон постанови временно спиране на връщането на един от мигрантите, докато не бъде разгледано неговото пълно правно обжалване.

След това британското правителство заяви, че ще се противопостави на т.нар. злоупотребяващи и в последния момент подадени жалби, които имат за цел да блокират или забавят депортациите. Говорител на Министерството на вътрешните работи потвърди, че вече е върнат първият мигрант във Франция по новата схема.

Правителството на Стармър е под нарастващ натиск да спре потока от малки лодки с търсещи убежище, които прекосяват Ламанша от континентална Европа - път, по който само за тази година вече са пристигнали над 30 000 души.

Мигранти СНИМКА: Pixabay

