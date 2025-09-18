Великобритания върна първи мигрант във Франция по ново споразумение за връщане на мигранти

Великобритания върна във Франция първи мигрант съгласно споразумението "един влиза, един излиза" ("one in, one out"), съобщи британското МВР, цитирано от Ройтерс о БТА.
Съгласно пилотната сделка, договорена между британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, Великобритания ще връща във Франция мигрантите, пристигнали незаконно с малки лодки. В замяна Франция ще приема същия брой законни мигранти, търсещи убежище, които имат семейство във Великобритания.
Във вторник Висшият съд в Лондон постанови временно спиране на връщането на един от мигрантите, докато не бъде разгледано неговото пълно правно обжалване.
След това британското правителство заяви, че ще се противопостави на т.нар. злоупотребяващи и в последния момент подадени жалби, които имат за цел да блокират или забавят депортациите. Говорител на Министерството на вътрешните работи потвърди, че вече е върнат първият мигрант във Франция по новата схема.
Правителството на Стармър е под нарастващ натиск да спре потока от малки лодки с търсещи убежище, които прекосяват Ламанша от континентална Европа - път, по който само за тази година вече са пристигнали над 30 000 души.